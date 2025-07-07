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В Госдуме подтвердили опасения Запада по поводу БРИКС

Депутат Новиков: страны БРИКС на самом деле хотят разрушить гегемонию Запада
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James Oatway/Reuters

Опасения по поводу БРИКС абсолютно обоснованы, поскольку страны-члены стремятся разрушить гегемонию Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя публикации в СМИ о том, что Запад видит в инициативах стран БРИКС попытки перестроить мир и разрушить их гегемонию.

Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о попытке сменить одну гегемонию другой, поскольку в БРИКС входят страны с разных континентов, с разной экономикой и культурными традициями. В то же время внутри объединения согласны с тем, что нужен новый многополярный мир без чьей-либо гегемонии.

По его словам, если на Западе считают подобный конструктивный подход угрозой, значит они сами занимают неправильную позицию.

«И если они не готовы ее пересмотреть, то государства мирового большинства все равно будут идти своим путем, пресекать поползновение формирования некой новой колониальной системы, формировать более справедливый мир, используя самые разные инструменты», — сказал Новиков.

До этого немецкая газета Bild писала, что страны Запада увидели в инициативах БРИКС угрозу для своей гегемонии и попытку перестроить мир. Авторы подчеркивают, что опасность для Запада также представляет инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС. Это может увеличить инвестиции в развивающиеся страны и уменьшить расходы стран — участниц организации.

Ранее на Западе сравнили совместные фото с саммитов БРИКС и G20.

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