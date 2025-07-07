Bild: на Западе видят в инициативах БРИКС угрозу для своей гегемонии

Страны Запада увидели в инициативах БРИКС угрозу для своей гегемонии и попытку перестроить мир. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Они (страны БРИКС. — «Газета.Ru») хотят перестроить мир – и ослабить Запад <…> В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО (всемирной торговой организации) и упоминается требование о реформе МВФ», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что опасность для Запада также представляет инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС. Это может увеличить инвестиции в развивающиеся страны и уменьшить расходы стран — участниц организации.

До этого президент Боливии Луис Арсе заявлял, что западный блок заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как использует его, чтобы предотвратить собственный распад.

Ранее страны БРИКС оценили текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине.