Bloomberg: порядок на фото на саммите БРИКС контрастирует с хаосом G20

Организация общей фотографии на саммите БРИКС продемонстрировала порядок, контрастирующий с хаосом саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет Bloomberg.

«Никто не опоздал и не пропустил фотосессию. Это полная противоположность неорганизованной съемке G20 на том же месте, где отсутствие Байдена, Мелони и Трюдо символизировало беспорядок», — отмечает издание.

Bloomberg подчеркивает, что состав делегаций и повестка саммита БРИКС указывают на вызов существующему миропорядку во главе с Соединенными Штатами.

17-й саммит БРИКС проводится в бразильском городе Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию, а участие Путина осуществляется дистанционно посредством видеоконференции. Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством этой страны.

Ранее лидеры БРИКС оценили риск возникновения ядерного конфликта.