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В Израиле поддержали сделку по заложникам с движением ХАМАС

WSJ: глава генштаба Израиля поддержал сделку по заложникам с движением ХАМАС
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Ramadan Abed/Reuters

Начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир поддержал идею о заключении сделки с движением ХАМАС по освобождению израильских заложников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Замир полагает, что продолжение военной операции в секторе Газа угрожает жизням израильских заложников.

В свою очередь премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на необходимости отстранить ХАМАС от власти в анклаве, а также настаивает на необходимости полностью разоружить радикалов.

5 июля сообщалось, что правительство Израиля получило ответ от палестинского движения ХАМАС по предложению о прекращении огня в секторе Газа. Израильская сторона получила ответ через посредников.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. По его словам, представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством страны по данному вопросу.

Ранее в Дохе начался очередной раунд переговоров по Газе.

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