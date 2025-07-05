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В Израиле заявили о получении ответа от ХАМАС по перемирию в Газе

Ynet: Израиль получил от ХАМАС ответ по предложению о прекращении огня в Газе
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Global Look Press

Правительство Израиля получило ответ от палестинского движения ХАМАС по предложению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

«Израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил документ с ответом от ХАМАС через посредников, и «его детали изучаются», — говорится в сообщении портала.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. По его словам, представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством страны по данному вопросу.

В июне руководитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию. Министр отметил, что своими действиями Израиль показывает, что «не хочет ничего, кроме агрессии».

Ранее в Израиле назвали опасным создание государства Палестина.

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