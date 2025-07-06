Страны БРИКС оценили текущие усилия по урегулированию на Украине

Страны БРИКС надеются, что усилия по урегулированию на Украине приведут к миру

Лидеры стран БРИКС выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к устойчивому миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговую декларацию саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

«Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, включая создание Африканской мирной инициативы и Группы друзей мира, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — говорится в документе.

Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, главной задачей РФ на мероприятии станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

В апреле посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев заявил, что Россия ценит взвешенную позицию государств БРИКС по ситуации на Украине и ее независимость от чужих мнений. Он отметил, что разнообразие инициатив внутри объединения говорит о том, что РФ не навязывает свое мнение партнерам.

Ранее депутат Рады заявил о неизбежном вступлении Украины в БРИКС.