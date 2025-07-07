На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили регулярные контакты Трампа и Путина

Сенатор Скотт: Трамп контактирует с Путиным из-за стремления к миру на Украине
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Заявления о том, что президент США Дональд Трамп «слишком мягко» обращается с российским лидером Владимиром Путиным, являются чушью, американский лидер стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Тим Скотт.

«Единственное слово, которое я могу придумать, — это чушь... Президент Трамп сделал то, что он делал всегда, а именно — сосредоточился на решениях и поиске путей прекращения конфликта», — заявил Скотт.

По его словам, экс-президенты Барак Обама и Джо Байден своей политикой поставили Трампа в «плохое положение». Действующий президент США регулярно общается с Путиным из-за стремления завершить конфликт Москвы и Киева, подчеркнул политик.

3 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава Белого дома остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, как Россия поддерживала США в борьбе за независимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами