Сенатор Скотт: Трамп контактирует с Путиным из-за стремления к миру на Украине

Заявления о том, что президент США Дональд Трамп «слишком мягко» обращается с российским лидером Владимиром Путиным, являются чушью, американский лидер стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Тим Скотт.

«Единственное слово, которое я могу придумать, — это чушь... Президент Трамп сделал то, что он делал всегда, а именно — сосредоточился на решениях и поиске путей прекращения конфликта», — заявил Скотт.

По его словам, экс-президенты Барак Обама и Джо Байден своей политикой поставили Трампа в «плохое положение». Действующий президент США регулярно общается с Путиным из-за стремления завершить конфликт Москвы и Киева, подчеркнул политик.

3 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава Белого дома остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, как Россия поддерживала США в борьбе за независимость.