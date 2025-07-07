Президенты Литвы и Германии обсудили давление на Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером поддержку Украины и усиление давления на Россию. Об этом написал глава Литвы на странице в соцсети Х по итогам визита президента ФРГ в страну.

«Обсудили с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в мобильность вооруженных сил», — написал Науседа.

Он подчеркнул, что Германия остается «ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе».

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз в ближайшие дни введет самые жесткие санкции против России за последние три года. Он отметил, что эти меры будут реализованы в сотрудничестве с США, где ожидается принятие масштабных санкций Сенатом в начале июля. Цель — подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Киевом.

Ранее немецкий политик рассказал, что будет с экономикой Германии после отказа от российского газа.