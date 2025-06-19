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Немецкий политик рассказал, что будет с экономикой Германии после отказа от российского газа

Нимайер: экономика ФРГ будет уничтожена, если останется без газа из России
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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, что немецкая экономика будет уничтожена, если Евросоюз навсегда решит отказаться от российского газа.

«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа <...> мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США. Они останутся без поставок газа, или он будет слишком дорогим, и тогда компании просто закроются», — поделился Нимайер.

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