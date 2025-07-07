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Маск рассказал о планах его партии на следующих президентских выборах

Маск: моя партия может поддержать кандидата в президенты на выборах в 2028 году
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Evelyn Hockstein/Reuters

Мультимиллиардер Илон Маск заявил, что его партия «Америка» может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году. Об этом сообщается на странице предпринимателя в социальной сети X.

По словам Маска, поддержка кандидата в президенты не исключена, однако внимание в ближайшие 12 месяцев будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

7 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает планы Маска о создании политической партии «смехотворными».

Накануне Маск подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), чтобы зарегистрировать политическую партию «Америка».

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

Ранее Маск пообещал американцам «супервеселье».

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