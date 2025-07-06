Стала известна возможная дата начала переговоров об окончании войны в секторе Газа

FT: переговоры о завершении войны в Газе начнутся в первый день перемирия

Переговоры, на которых будет рассматриваться окончательное завершение боевых действий в Газе, начнутся в первый же день перемирия в случае его достижения. Об этом, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении черновой вариант предложения о прекращении огня, подготовленный США, Катаром и Египтом, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, посредники готовы предоставить гарантии продления перемирия, в случае если понадобится больше времени для достижения постоянного прекращения огня. Дополнительные переговоры потребуются для того, чтобы определить, насколько масштабным будет вывод армии Израиля с территории сектора Газа во время переговоров, а также для обсуждения деталей освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на возвращение радикальным движением ХАМАС захваченных заложников.

Одновременно с переговорами на палестинские территории начнется поступление значительного количества гуманитарной помощи по линии ООН и других международных неправительственных организаций.

6 июля сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник может объявить о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Евросоюз подготовил санкции против Израиля.