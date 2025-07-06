На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна возможная дата начала переговоров об окончании войны в секторе Газа

FT: переговоры о завершении войны в Газе начнутся в первый день перемирия
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Переговоры, на которых будет рассматриваться окончательное завершение боевых действий в Газе, начнутся в первый же день перемирия в случае его достижения. Об этом, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении черновой вариант предложения о прекращении огня, подготовленный США, Катаром и Египтом, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, посредники готовы предоставить гарантии продления перемирия, в случае если понадобится больше времени для достижения постоянного прекращения огня. Дополнительные переговоры потребуются для того, чтобы определить, насколько масштабным будет вывод армии Израиля с территории сектора Газа во время переговоров, а также для обсуждения деталей освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на возвращение радикальным движением ХАМАС захваченных заложников.

Одновременно с переговорами на палестинские территории начнется поступление значительного количества гуманитарной помощи по линии ООН и других международных неправительственных организаций.

6 июля сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник может объявить о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Евросоюз подготовил санкции против Израиля.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами