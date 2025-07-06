В Израиле допустили принятие сложных решений для освобождения заложников в Газе

Герцог: для освобождения заложников в Газе могут быть приняты сложные решения

Для освобождения заложников в секторе Газа могут быть приняты сложные решения. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, передает газета Jerusalem Post.

«Поездка премьер-министра Израиля в Вашингтон — это важная миссия, нацеленная на то, чтобы продвинуться в достижении соглашения об освобождении наших захваченных в заложники братьев и сестер. Выполнить эту задачу — высший наш моральный долг. Я полностью поддерживаю эти усилия — даже если они подразумевают трудные, сложные и болезненные решения», — сказал президент Израиля.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

Ранее Евросоюз подготовил санкции против Израиля.