В Турции началось расследование в отношении лидера оппозиции

Прокуратура Анкары начала расследование в отношении лидера оппозиции Озеля

Прокуратура турецкой столицы начала расследование в отношении председателя крупнейшей оппозиционной партии страны Озгюра Озеля из-за его оскорбительных высказываний в адрес главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.

Прокуратура пришла к выводу, что слова, произнесенные лидером Народно-республиканской партии (CHP) 5 июля во время пресс-конференции, являются преступлением в виде оскорбления президента Турции, публичного подстрекательства к совершению преступления, оскорблений и угроз в адрес государственных должностных лиц в связи с исполнением ими своих обязанностей.

В связи с этим в отношении Озеля начато расследование.

4 мая в Стамбуле трижды судимый мужчина напал на Озеля. Свой поступок нападавший объяснил тем, что не смог сдержать гнев.

Ранее Эрдоган подал иск против главы оппозиции на $13 тысяч.