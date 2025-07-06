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Лавров встретился с третьим министром иностранных дел «на полях» саммита БРИКС

Лавров встретился с главой МИД Ирана Арагчи на полях саммита БРИКС в Бразилии
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Глава МИД России Сергей Лавров «на полях» саммита БРИКС в Бразилии провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщает в Telegram-канале внешнеполитическое ведомство РФ.

Фотографию переговоров между делегациями двух стран также опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На ней дипломаты сидят за длинным столом в помещении, напоминающем остекленную лоджию.

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Telegram-канал «Мария Захарова»

До этого глава МИД России также встретился со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой и с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

С 1 января этого года Бразилия является председателем объединения. Летний саммит проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

Ранее Путин забыл про переводчика на саммите БРИКС.

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