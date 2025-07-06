Лавров встретился с министром иностранных дел Индии

Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС в Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в рамках саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в начале встречи министры обменялись приветствиями, а после разговор перешел в закрытый от СМИ режим.

До этого сообщалось, что Лавров встретился в рамках саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой.

6 июля Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в России призвали не разочаровываться отказом лидера КНР от поездки на саммит БРИКС.