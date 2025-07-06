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Украинские военные атаковали здание столовой в ЛНР

Правительство ЛНР: в Красном Луче повреждена столовая в результате атаки ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Здание столовой повреждено в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Луче в ЛНР. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Из людей никто не пострадал. Повреждены автомобили, остекление здания, фасад и кровля», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого дрон ВСУ атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе. В результате взрыва пострадал водитель. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в селе Ясные Зори украинский дрон атаковал территорию предприятия. Второй БПЛА попал в социальный объект, осколками посечено административное здание.

6 июля украинские военные обстреляли поликлинику в Новой Каховке Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, пострадавших нет, однако один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.

В этот же день в поселке Красная Яруга Белгородской области украинский БПЛА попал в многоквартирный дом. В результате атаки пострадала мирная жительница.

Ранее страны БРИКС высказались об атаках на ж/д мосты в российских регионах.

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