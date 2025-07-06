Страны БРИКС высказались об атаках на ж/д мосты в российских регионах

Страны БРИКС осудили атаки на мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях

Лидеры стран БРИКС осудили атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговую декларацию саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года», — говорится в документе.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Утром 5 июня в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил оказать помощь пострадавшим при терактах ВСУ на железной дороге.