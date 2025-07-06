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Украинские военные атаковали комбайн в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал комбайн в Белгородской области, пострадал водитель
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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате взрыва пострадал водитель.

«Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — заявил он.

Гладков отметил, что в селе Ясные Зори украинский дрон атаковал территорию предприятия. Второй БПЛА попал в социальный объект, осколками посечено административное здание. Кроме того, ВСУ атаковали поселок Дубовое, село Борисовка Волоконовского района, а также село Борки Валуйского округа.

В ходе атак был уничтожен легковой автомобиль. Помимо этого, пострадала кровля частного дома.

До этого бойцы ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, пострадавших нет, однако один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.

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