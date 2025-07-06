Стало известно, где проведут саммит БРИКС в 2026 году

Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию саммита объединения.

В документе отмечается, что БРИКС приветствует председательство Бразилии в объединении и выражает благодарность правительству и народу страны за проведение саммита в Рио-де-Жанейро.

«Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии», — говорится в декларации.

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит, впервые пропустив встречу на уровне глав государств. Как пишет South China Morning Post, в Пекине сослались на сложности с графиком лидера Китая. Китайскую делегацию, как ожидается, возглавит премьер госсовета республики Ли Цян. В Бразилии не скрывают разочарования: ранее президент Лула да Силва дважды встречался с Си и надеялся на ответный визит. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В конце июня помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда.

Ранее Дугин призвал не драматизировать по поводу отказа Си Цзиньпина от поездки на саммит БРИКС.