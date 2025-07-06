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На Западе осудили Зеленского за видео с награждением мальчика из Дании

Аналитик Кошкович: дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине
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Suzanne Plunkett/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский награждает мальчика из Дании.

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — заявил он.

На обнародованных кадрах украинский лидер вручает награду «Будущее Украины» 11-летнему датчанину Йенсу Фогу Томсену, собиравшему средства на покупку рюкзаков для детей с Украины.

До этого руководитель исследовательского центра международной безопасности при университете Luiss в Риме, профессор Алессандро Орсини высказал мнение, что нынешний кризис, в котором оказалась Украина, является прямым следствием ряда ошибочных решений, принятых Зеленским.

Он отметил, что первой ошибкой Зеленского является недостаток представления о международной политике на момент вступления в должность.

Экс-советник Кучмы Соскин ранее заявил, что Зеленский готов воевать до последнего украинца.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.

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