Орсини: Зеленский стал президентом, не зная ничего о международной политике

Руководитель исследовательского центра международной безопасности при университете Luiss в Риме, профессор Алессандро Орсини высказал мнение, что нынешний кризис, в котором оказалась Украина, является прямым следствием ряда ошибочных решений, принятых президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей статье для Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини.

Он отметил, что первой ошибкой Зеленского является недостаток представления о международной политике на момент вступления в должность.

Среди других промахов украинского президента Орсини выделил его невосприимчивость к тому, что внешнеполитический курс США может меняться в зависимости от текущей администрации. Также он акцентировал внимание на недооценке Зеленским военной мощи России и важности ее партнерства с Китаем.

До этого экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский готов воевать до последнего украинца.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.