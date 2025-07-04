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На Западе назвали основные промахи Зеленского

Орсини: Зеленский стал президентом, не зная ничего о международной политике
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Thomas Peter/Reuters

Руководитель исследовательского центра международной безопасности при университете Luiss в Риме, профессор Алессандро Орсини высказал мнение, что нынешний кризис, в котором оказалась Украина, является прямым следствием ряда ошибочных решений, принятых президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей статье для Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини.

Он отметил, что первой ошибкой Зеленского является недостаток представления о международной политике на момент вступления в должность.

Среди других промахов украинского президента Орсини выделил его невосприимчивость к тому, что внешнеполитический курс США может меняться в зависимости от текущей администрации. Также он акцентировал внимание на недооценке Зеленским военной мощи России и важности ее партнерства с Китаем.

До этого экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский готов воевать до последнего украинца.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.

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