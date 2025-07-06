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Президент Бразилии обвинил НАТО в пособничестве гонке вооружений

Лула да Силва: НАТО способствует гонке вооружений, повышая военные расходы
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Adriano Machado/Reuters

Принятие странами — членами НАТО решения о повышении военных расходов в течение нескольких лет до 5% ВВП способствует гонке вооружений во всем мире. Об этом на открытии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил президент Бразилии Лула да Силва, передает ТАСС.

По его словам, мировое сообщество сталкивается с беспрецедентным количеством вооруженных конфликтов с момента окончания Второй мировой войны.

«Недавнее решение НАТО [повысить военные расходы до 5%] способствует гонке вооружений», — заявил Лула да Силва.

Он добавил, что представителям альянса легче повысить военные расходы, чем направить ранее обещанные 0,7% на помощь развивающимся странам.

В ходе этого же выступления президент Бразилии заявил, что всем участникам российско-украинского конфликта следует углубить прямой диалог с целью добиться прекращения огня и установления прочного мира.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что глобальную гонку вооружений и милитаризацию в мире провоцируют страны НАТО. Он добавил, что страны альянса стремятся нарастить свои военные бюджеты, несмотря на то, что уже тратят на ВПК больше всех остальных государств в мире.

Ранее президент Бразилии заявил, что Байден планировал «уничтожить Россию».

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