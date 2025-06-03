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Президент Бразилии заявил о желании Байдена «уничтожить Россию»

Президент Бразилии Лула да Силва: Байден стремился к уничтожению России
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью французской газете Le Monde, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию».

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», — сообщил Лула да Силва, не уточнив, когда именно у него был этот разговор с Байденом.

Бразильский лидер отметил, что Европа встала на сторону Вашингтона в этом вопросе и теперь тратит миллиарды на перевооружение, опасаясь угрозы со стороны РФ.

Сам президент Бразилии вновь подтвердил готовность поддержать переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале военного конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что Байден выделил на эту «войну» миллиарды долларов вместо того, чтобы не допустить ее.

Трамп заключил, что у его предшественника «нет и не было никаких мозгов», в противном случае тот бы не допустил конфликта на Украине.

Ранее Лавров сравнил Байдена с обиженным ребенком.

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