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Глава Дагестана отреагировал на ситуацию вокруг России и Азербайджана

Глава Дагестана Меликов призвал не «вбивать клин» в отношения с Азербайджаном
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Сложности в отношениях между РФ и Азербайджаном удастся разрешить мирным путем, с учетом интересов обеих сторон и с уважением друг к другу. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам — не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма», — написал он.

По мнению Меликова, на данном этапе возможны попытки провокаций сторон для разжигания конфликтов. Глава Дагестана предположил, что их могут инициировать те, кто не желает Дагестану, Азербайджану и РФ мира и стабильности.

Меликов заявил, что «‎внешние силы» ни раз пытались дестабилизировать ситуацию, но эти попытки оборачивались провалом.

Накануне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым конфликт РФ и республики и сделал вывод, что Баку не хочет дальнейшей эскалации конфликта.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в РФ заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.

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