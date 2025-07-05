Эрдоган рассказал о намерениях Баку в отношении Москвы

Эрдоган: Азербайджан не хочет обострения с Россией и готов к диалогу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым конфликт РФ и республики и сделал вывод, что Баку не хочет дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет агентство Anadolu.

«Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или ее эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование», — сказал турецкий лидер.

До этого политик выразил надежду на то, что напряженность между Москвой и Баку нивелируется в ближайшее время без ущерба для сторон. Эрдоган также подчеркнул, что турецкая сторона намерена продолжать двигаться к решению проблемы. Приоритетом президент республики назвал недопущение резкой эскалации.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в РФ заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.