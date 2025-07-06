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В Сербии заявили о зависимости мира на Украине от Путина

«Печат»: Европе надо помнить, что мир на Украине зависит от России
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Станислав Красильников/РИА Новости

Европе следует помнить, что наступление мира на Украине зависит от решений России. Об этом пишет сербский журнал «Печат».

«Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не Европейский Союз держит Украину почти под полным контролем. И только от [президента России] Владимира Путина будет зависеть, где Россия «остановится», то есть сколько еще продлится специальная военная операция», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что политики, настаивающие на членстве Украины в Европейском союзе, «только затягивают агонию всей Европы». По их словам, позиция Брюсселя свидетельствует о том, что мир не наступит «еще долго».

Накануне бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что именно Путину предстоит решить, как закончится украинский конфликт. Он отметил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский продолжает попытки убедить зарубежных партнеров Киева оказать давление на Москву. Но, по словам эксперта, политик занимается «абсолютной глупостью».

Ранее экс-премьер Украины заявил, что в Киеве так и не поняли позицию Путина.

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