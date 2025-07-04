Почти половина американцев выразила лояльность новой партии Маска

Около 40% американцев, вероятнее всего, проголосовали бы за партию «Америка», которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск. Такая информация следует из результатов опроса, проведенного компанией Quantus Insights.

В конце июня Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом, который сокращает федеральные расходы, вновь предложил создать в США новую политическую партию.

Эта партия получила название «Америка» и по результатам опроса, который проводился среди тысячи американских граждан в период с 30 июня по 2 июля, около 40% опрошенных, вероятнее всего, проголосовали бы за партию «Америка». При этом порядка 38% придерживаются другого мнения, а еще 22% респондентов не определились.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Маск стал аутсайдером в политике после публичного скандала с Трампом, теперь у него нет возможности влиять на принятие решений в Америке.

Эксперт отметил, что недовольство предпринимателем законом Трампа понятна, поскольку в документе не фигурируют субсидии на продажу электромобилей. Соответственно, он в очередной раз высказывает публичное недовольство, но повлиять на утверждение законопроекта Маск не может, акцентировал Дудаков.

Ранее в России заявили, что Маск метит на место Трампа.