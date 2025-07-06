Путин подписал гитару для служащего на СВО директора школы

Путин подписал гитару для директора школы из Волгограда, находящегося в зоне СВО

Президент России Владимир Путин во время форума «Все для победы!» подписал гитару для директора школы из Волгограда, находящегося в зоне спецоперации. Кадры передает Telegram-канал газеты «Известия».

«У нас есть директор школы из Волгограда, сейчас он служит во взводе БПЛА. Единственная отрада бойца — это игра на гитаре», — рассказали главе государства.

До этого в ходе осмотра выставки Путин заявил, что списанные автомобили российских государственных ведомств направили на фронт по прямой просьбе командования. На выставке российского лидера поблагодарили за разрешение отправлять такие автомобили напрямую в зону СВО, а не продавать.

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» глава государства вручает премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии, и знакомится с выставкой к трехлетию проекта.

Ранее в Думе предложили направлять гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО.