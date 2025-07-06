На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал гитару для служащего на СВО директора школы

Путин подписал гитару для директора школы из Волгограда, находящегося в зоне СВО
true
true
true
close
Артем Геодакян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время форума «Все для победы!» подписал гитару для директора школы из Волгограда, находящегося в зоне спецоперации. Кадры передает Telegram-канал газеты «Известия».

«У нас есть директор школы из Волгограда, сейчас он служит во взводе БПЛА. Единственная отрада бойца — это игра на гитаре», — рассказали главе государства.

До этого в ходе осмотра выставки Путин заявил, что списанные автомобили российских государственных ведомств направили на фронт по прямой просьбе командования. На выставке российского лидера поблагодарили за разрешение отправлять такие автомобили напрямую в зону СВО, а не продавать.

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» глава государства вручает премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии, и знакомится с выставкой к трехлетию проекта.

Ранее в Думе предложили направлять гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами