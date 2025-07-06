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Путин рассказал, как списанные машины госведомств решили отправлять на СВО

Путин: списанные авто ведомств послали на фронт по просьбе командования
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Списанные автомобили российских государственных ведомств направили на фронт по прямой просьбе командования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!», передает ТАСС.

На выставке Путина поблагодарили за разрешение отправлять такие автомобили напрямую в зону СВО, а не продавать.

«Эта была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — заявил Путин.

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» глава государства вручает премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии, и знакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

До этого сообщалось, что российские специалисты тестируют списанные спутники НАТО для связи на СВО. Списанные спутники НАТО сейчас уже используют радиолюбители для обмена голосовыми сообщениями. Он добавил, что специалисты придумали, как этот же канал связи использовать для цифрового общения.

Ранее в Думе предложили направлять гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО.

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