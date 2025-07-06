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Путин почтил память Гудкова минутой молчания

Путин почтил память генерала Гудкова и других погибших на СВО минутой молчания
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Президент России Владимир Путин почтил память бывшего заместителя главы командующего ВМФ Михаила Гудкова и других погибших на СВО минутой молчания в ходе выступления на форуме «Все для Победы!» в национальном центре «Россия». Об этом сообщает RT.

«Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания», — обратился к собрашимся на форуме президент.

Также Путин рассказал о том, что в честь Гудкова будет названа одна из улиц в Донецке и филиал Нахимовского училища в Мариуполе.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что генерал-майор Михаил Гудков стал первым в современной истории дважды Героем России.

Он заявил, что новые поколения будут вдохновляться героизмом Гудкова, «для которых он станет легендой», поскольку он знал, что подвергает свою свою жизнь опасности, но все равно оставался со своими бойцами на передовой, отметил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что Гудков должен был участвовать в реформе пехоты.

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