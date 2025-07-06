Путь евроинтеграции, который выбрали власти Молдавии, приведет страну к тотальной нищете и войне. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает РИА Новости.

«Путь евроинтеграции ведет к войне, путь евроинтеграции привел к нищете, тотальной нищете, путь евроинтеграции привел к той вакханалии и мракобесию, которые творятся сегодня в Молдове», — заявил он.

До этого Шор сообщил, что оппозиционная партия «Победа» начала собирать подписи за союз страны с Россией. Он выразил уверенность, что порядка 60% населения проголосуют в поддержку инициативы. Незадолго до этого он заявил, что президент Молдавии Майя Санду является менеджером Запада, нанятым для уничтожения страны.

3 июля данные опроса социологической компании IMAS показали, что подавляющее большинство граждан Молдавии выступили за сохранение нейтралитета и восстановление хороших отношений с Россией, которые охладели при Санду и ее Партии действия и солидарности.

Ранее молдавский политик призвал усилить борьбу с режимом Санду.