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В Германии рассказали об «азовизации Украины» при поддержке Зеленского

JW: пока страны Запада лгут об «Азове», он милитаризирует общество Украины
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пока на Западе игнорируют существование неонацистских подразделений в составе ВСУ, на Украине под их руководством, в том числе спецбригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), ведется полная милитаризация общества. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt (JW).

Как следует из текста, руководство «Азова» уже много лет выступает в авангарде «фашистской реорганизации Украины», стремясь объединить нацию и государство в «органическом единстве».

«В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о «деполитизации» полка «Азов», они способствуют полной милитаризации украинского общества», — говорится в материале.

Junge Welt пишет о молодежной организации «Центурия», где внушают детям определенный тип мировоззрения и профессионально обучают обороне и работе с оружием. Кроме того, речь идет об изучении националистического движения Украины.

Также отмечается, что Владимир Зеленский поддерживает «азовизацию Украины», так как назначил Александра Алфорова – «поклонника Адольфа Гитлера» и эксперта по «дерусификации», президентом Украинского института национальной памяти. По мнению журналистов, это «феноменальный триумф неонацистского движения».

До этого Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х анонсировал новые удары вглубь территории России. К публикации он приложил видеозапись, на которой запечатлены удары по различным объектам в РФ.

Ранее российские военные вступили в бой с бригадой «Азов».

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