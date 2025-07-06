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В Армении ответили на обвинения Киева в усилении в стране армии РФ

В МИД Армении отвергли данные ГУР Украины об усилении военного присутствия РФ
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Армения не используется для ударов по соседним странам. Об этом заявили в Telegram-канале МИД республики в ответ на обвинения Киева в том, что Россия усиливает военное присутствие в стране.

В министерстве подтвердили принципиальную позицию Армении, назвав появившуюся информацию вымышленной. В МИД республики подчеркнули, что территория страны не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо государства, в том числе Украины и Азербайджана.

5 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Баку. По его словам, личный состав для российской базы набирают среди военных из Ростовской, Волгоградской областей, а также Крыма. Кроме того, он сообщил, что власти активно ищут добровольцев среди жителей Северной Осетии и Адыгеи.

До этого в парламенте Армении произошла потасовка после слов депутата Овика Агазаряна, который призвал Россию не поддаваться на провокации Еревана.

После этого представители правящей фракции Армении начали выкрикивать со своих мест «позор» Агазаряну, покидающему трибуну. Затем депутаты соскочили с мест, сначала началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Агазарян бросил бутылку с водой в депутата, который нецензурно выругался в его адрес. После этого его удалили из зала заседаний.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины.

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