В парламенте Армении произошла потасовка из-за призыва одного депутата к России

Депутата Агазаряна осудили за призыв к России игнорировать провокации Армении

Депутат Национального Собрания Армении, экс-соратник премьер-министра Никола Пашиняна Овик Агазарян призвал Россию не поддаваться на провокации Еревана, чем вызвал бурную реакцию у депутатов правящей фракции «Гражданский договор». Об этом пишет ТАСС.

«Я прошу, призываю российскую сторону не поддаваться на нашу провокацию», — сказал депутат с трибуны парламента.

После этого представители правящей фракции Армении начали выкрикивать со своих мест «позор» Агазаряну, покидающему трибуну. Громче всех возмущался председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян. Он обвинил депутата в обслуживании интересов иностранного государства.

В результате депутаты соскочили с мест, сначала началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Агазарян бросил бутылку с водой в депутата, который нецензурно выругался в его адрес.

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян удалил Агазаряна из зала заседаний и запретил ему участвовать в дальнейшей работе парламента. Егояну было вынесено предупреждение.

До этого замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что Россия заинтересована в поддержании дружественных отношений с Арменией для сохранения спокойствия и законности в Ереване.

Ранее в Госдуме объяснили действиями спецслужб охлаждение отношений РФ с Арменией и Азербайджаном.