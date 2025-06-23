Додон заявил, что Санду и Речан станут предателями, если позволят втянуть страну в войну

Додон: Санду и Речан станут предателями, если пойдут на войну с Приднестровьем

Президент Майя Санду и глава правительства Дорин Речан станут предателями, если попробуют реализовать силовой сценарий в Приднестровье и позволят втянуть Молдавию в военный конфликт. Об этом ТАСС заявил лидер Партии социалистов, бывший молдавский президент Игорь Додон.

Он подчеркнул, что если Запад толкает Санду и Речана к военному решению приднестровской проблемы, то им лучше подать в отставку. Иначе они войдут в историю в качестве предателей, которые допустили вовлечение нейтральной Молдавии в боевые действия.

При этом Додон отметил, что нельзя исключать того, что президент и премьер-министр осуществят именно военный сценарий. Он заявил, что народ Молдавии не поддержит силового решения, так как на примере Украины понимает, к чему это приведет.

1 апреля Санду заявила, что Приднестровье не получит долю от €1,9 млрд, которые Европейский союз выделил Молдавии.

Ранее Россия назвала условия вывода миротворцев из Приднестровья.