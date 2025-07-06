В Кремле высказались о сливе деталей разговора Путина и Макрона

Песков: детали разговора Путина и Макрона до сих пор не слили

Детали недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном до сих пор никто «не слил», хотя такой печальный опыт у французской стороны был. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Такой опыт печальный есть. Но до сих пор пока ничего никто не слил», — сказал представитель Кремля в ответ на слова журналиста, что предыдущие разговоры Путина и Макрона завершались сливами французской стороны.

Также Зарубин спросил Пескова о том, предпринимались ли какие-то дополнительные меры безопасности во время разговора Путина и Макрона, чтобы его не слушали и не записывали. Пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

«Нет. Понятно, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, конечно, нужно быть сдержаннее в описании позиции своей и позиции некоторых визави», — отметил Песков.

1 июля Путин и Макрон созвонились впервые с 2022 года. Телефонный разговор лидеров РФ и Франции длился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинской конфликту, а также кризису вокруг иранской ядерной программы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя этот разговор, назвал Путина по-настоящему вежливым человеком и дальновидным политиком, который не отказывается от диалога.

Ранее военный аналитик объяснил значение звонка Макрона Путину.