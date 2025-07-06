Политолог объяснил создание Маском политической партии желанием «ударить» по Трампу

Созданием собственной политической партии американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен «посильнее ударить» по президенту США Дональду Трампу. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Это заявление — результат конфликта с Трампом. Ему нужно посильнее ударить по Трампу. Этими заявлениями Маск хочет остаться, влиять на республиканскую партию», — заявил Блохин.

По его словам, ожидать чего-то большего, чем громких заявлений от Илона Маска не стоит, поскольку его действия – «тактический ход, чтобы усидеть в ядре республиканской партии».

До этого Илон Маск объявил о создании своей политической партии, он назвал ее The America Party. Маск заявил, что созданная им партия «вернет американцам свободу».

Недавно политолог Малек Дудаков заявил, что Маск стал аутсайдером в политике после публичного скандала с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее почти половина американцев выразила лояльность новой партии Маска.