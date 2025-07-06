В Кремле раскрыли планы Путина на воскресенье

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 6 июля, посетит выставку «Все для Победы!» об итогах трехлетней работы Народного фронта, передает РИА Новости.

В Кремле сообщили, что глава государства поучаствует в церемонии вручения премий волонтерам, помогающим участникам СВО, их семьям и мирным гражданам.

В конце июня Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России по случаю Дня молодежи в режиме видеоконференции пообещал оказывать «всемерную поддержку» развитию волонтерства. Центры были созданы для поддержки различных категорий молодежи: участников «Движения первых», студенческих отрядов, молодых жителей малых городов и сельских территорий, а также нуждающихся в психологической помощи.

Политик отметил, что именно энергия молодежи и ее желание служить своему народу и стране становятся двигателем многих добровольческих начинаний. Кроме того, по его словам, неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности.

Ранее Путин вспомнил о своих студенческих годах.