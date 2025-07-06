На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли планы Путина на воскресенье

Путин 6 июля посетит выставку «Все для Победы!» и наградит волонтеров
close
Владимир Вятки/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 6 июля, посетит выставку «Все для Победы!» об итогах трехлетней работы Народного фронта, передает РИА Новости.

В Кремле сообщили, что глава государства поучаствует в церемонии вручения премий волонтерам, помогающим участникам СВО, их семьям и мирным гражданам.

В конце июня Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России по случаю Дня молодежи в режиме видеоконференции пообещал оказывать «всемерную поддержку» развитию волонтерства. Центры были созданы для поддержки различных категорий молодежи: участников «Движения первых», студенческих отрядов, молодых жителей малых городов и сельских территорий, а также нуждающихся в психологической помощи.

Политик отметил, что именно энергия молодежи и ее желание служить своему народу и стране становятся двигателем многих добровольческих начинаний. Кроме того, по его словам, неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности.

Ранее Путин вспомнил о своих студенческих годах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами