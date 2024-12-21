«Оставил страну с ядерной бомбой»: в Вологде открыли памятник Сталину

Губернатор Вологодской области открыл памятник Иосифу Сталину в Вологде. Об этом Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что монумент был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки в Вологду, и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка». В октябре Филимонов писал в соцсетях о якобы существующем общественном запросе на установку памятника, а также планах установить памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого стоит в его кабинете.

«Сталин — человек, оставивший неизгладимый след в истории нашей страны, который принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой», — заявил губернатор. Позже слова о сохе и ядерной бомбе были удалены из сообщения.

Судя по предыдущей публикации, до этого глава региона успел возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий, которые он характеризовал как «сложные и трагические страницы» российской истории. Филимонов призвал принимать их и не отворачиваться от этой части прошлого.

В ноябре идею установки памятника Сталину поддержали в мэрии Новосибирска. Депутат регионального заксобрания от фракции КПРФ Роман Яковлев заявил об этой инициативе, высказываясь о проблеме сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. По словам Яковлева, он удовлетворен тем, что его позиция и мнение мэрии по установке монумента совпали. Он добавил, что партия продолжает вести работу по увековечиванию подвига Красной армии и Советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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