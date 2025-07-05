Медведев: Рютте прав лишь в одном, ему следует выучить русский язык

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что ему следует выучить русский язык.

«Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык», — заявил политик.

Медведев добавил, что генсек Североатлантического альянса «может пригодиться в сибирском лагере».

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