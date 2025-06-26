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Трамп дал клятву о ненападении России на НАТО

WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он президент
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он — президент», — говорится в публикации.

The Washington Post отмечает, что другие лидеры стран НАТО высоко оценили усилия американского лидера по увеличению расходов Европы на оборону и поддержали его удары по Ирану. По мнению европейских чиновников, многие из них прибегли к лести, которая, как выяснилось, является весьма эффективным способом добиться расположения Трампа.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Трамп ни разу не упомянул Россию в ходе закрытой встречи с лидерами стран — членов НАТО в Гааге.

Ранее СМИ назвали «новую головную боль» НАТО.

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