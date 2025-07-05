Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным должен перестать поддерживать Украину в военной и экономической сферах. Об этом пишет газета Strategic Culture.

«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и прекратите лгать о «защите демократии на Украине» от мнимой «российской агрессии»», — говорится в сообщении.

По данным издания, французский лидер мог бы быстро завершить конфликт, «отказавшись от злой игры».

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы.

После беседы Макрон, комментируя итоги телефонного разговора с Путиным, заявил, что в настоящее время прогресса в переговорах с Россией по вопросу Украины нет.

Подробности о разговоре лидеров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии высмеяли Макрона после его звонка Путину.