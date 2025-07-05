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Макрон раскрыл итоги телефонного разговора с Путиным

Макрон: прогресса в переговорах с Россией по вопросу Украины нет
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Global Look Press

В настоящее время прогресса в переговорах с Россией по вопросу Украины нет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в эфире телеканала BFMTV.

«Что касается Украины, мы поделились нашими разногласиями. И я не могу сказать, что в обсуждении был прогресс, потому что прежде всего необходимо прекращение огня и возобновление переговоров», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что он позвонил Путин, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, президент России выразил готовность содействовать по данным темам.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии высмеяли Макрона после его звонка Путину.

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