Верховный лидер Ирана почти на месяц закрылся в бункере

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже 25 дней не появлялся на публике. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание подчеркивает, что за этот период Хаменеи дважды обращался к нации в видеоформате, однако оба ролика были записаны из укрытия. По информации Bild, он находится в бункере по соображениям безопасности с момента начала ударов Израиля.

На этом фоне в Иране циркулируют различные слухи, начиная от болезни аятоллы и заканчивая сообщениями о его кончине. Однако среди экспертов преобладает версия его пребывания в укрепленном укрытии, куда он, как утверждает издание, переместился вскоре после израильских атак на иранские ядерные объекты, начавшихся 13 июня.

Иранский политолог Али Фатхолла-Неджад в комментарии изданию отметил, что 12-дневный конфликт фактически ознаменовал начало постхаменейской эпохи, в связи с чем уже ведутся поиски преемника аятоллы, который, по его словам, больше не обладает достаточными физическими и психологическими возможностями для выполнения своей роли.

До этого сообщалось, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

Ранее Иран получил данные, что США не планируют смену режима в стране.