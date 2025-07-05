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В Иране обеспокоены длительным отсутствием Хаменеи на публике

NYT: Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней, породив слухи о преемнике
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней, что порождает в стране слухи о поисках его преемника. Об этом сообщает издание The New York Times.

За период своего отсутствия Хаменеи лишь дважды обращался к народу посредством видеообращений и публикаций в социальной сети X, хотя обычно он не пропускает значимые религиозные церемонии.

В стране циркулируют различные слухи, начиная от болезни аятоллы и заканчивая сообщениями о его кончине. Однако эксперты склоняются к версии, что он находится в бункере, где, по информации издания, укрылся вскоре после начала ударов Израиля по иранским ядерным объектам 13 июня.

Иранский политолог Али Фатхолла-Неджад в комментарии изданию отметил, что 12-дневный конфликт фактически ознаменовал начало постхаменейской эпохи, в связи с чем уже ведутся поиски преемника аятоллы, который, по его словам, больше не обладает достаточными физическими и психологическими возможностями для выполнения своей роли.

До этого сообщалось, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

Ранее Иран получил данные, что США не планируют смену режима в стране.

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