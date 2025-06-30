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В МИД Ирана получили данные, что США не планируют смену режима в стране

МИД Ирана: посредники сообщают, что США не планируют устранение Хаменеи
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Посредники в диалоге между Соединенными Штатами и Ираном располагают информацией о том, что Вашингтон не планирует свергать действующие власти исламской республики и ликвидировать верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Ирана Маджида Тахт-Раванчи.

«Иран через посредников получил послания, что США не стремятся к смене строя в Иране посредством того, чтобы сделать верховного лидера своей целью», — рассказал Тахт-Раванчи.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп объяснил, при каких условиях с Ирана снимут санкции.

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