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На канцлера ФРГ подали иск из-за слов о «грязной работе» Израиля в Иране

Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нацистской риторике из-за слов об Иране
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца обвинили в нацизме и подали на него в суд из-за слов об Иране. Об этом заявил бывший депутат от Левой партии и один из составителей иска против Мерца Дитер Дем в интервью РИА Новости.

«Приукрашивание канцлером деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс», — подчеркнул он.

По словам Дема, лексика Мерца представляет собой «Подстрекательство к преступлению агрессии» и говорит о том, что правительство позволяет себе использовать считающуюся нацистской лексику из-за разделения оппозиции на «левую» и «правую».

«Я далек от того, чтобы обвинять [министра обороны Бориса] Писториуса или Мерца в фашизме. Но они находятся в таком триумфальном настроении, что, похоже, считают, будто могут безнаказанно и припеваючи употреблять ... преступное (нацистское. — ред.) выражение «грязная работа»...», — подчеркнул он.

Выражение «грязная работа» исторически ассоциируется с истреблением 34 тыс. евреев в Бабьем Яру.

До этого в Иране назвали поддержку Израиля Мерцем оскорбительной для немцев.

18 июня Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения. Он добавил, что Иран является «террористическим режимом» как внутренне, так и внешне. Кроме того, он обвинил Тегеран в якобы передаче Москве дронов-камикадзе и другой военной помощи.

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