В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что гражданам Киргизии необходим особый статус в России. Об этом сообщает портал 24.kg.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами <...> Надежность — штука очень редкая», — поделился Сариев.

До этого политолог Марс Сариев говорил, что спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки.

По его словам, недавно в республике пытались раскачать ситуацию нагнетанием антииндийских и антипакистанских настроений. Из-за этого начались нападения на пакистанских и индийских граждан.

В связи с этим и начались антимигрантские рейды, считает политолог.

Ранее спецслужбы Киргизии задержали 30 террористов, планировавших взрывы.