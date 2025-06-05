На Украине осудили установление госстатуса Дню памяти о жертвах геноцида в Польше

В МИД Украины осудили Польшу за решение сделать государственным 11 июля — День памяти о поляках-жертвах геноцида, осуществленного ОУН и УПА (организация запрещена в России) во времена Второй Польской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает решение Сейма Республики Польша <...> как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей», — написали в соцсетях ведомства.

Кроме того, в украинском министерстве рекомендовали польскому руководству «воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях».

5 июня Сейм Польши установил государственный статус Дню памяти о жертвах Волынской резни. Авторами инициативы стали члены Польской крестьянской партии, решение было принято практически единогласно — лишь один депутат из 436 присутствовавших воздержался.

До этого в польском cеле Монастеж неизвестные поменяли надпись на плите на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Ранее экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков.