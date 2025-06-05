На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине осудили установление госстатуса Дню памяти о жертвах геноцида в Польше

В МИД Украины осудили придание госстатуса Дню памяти о жертвах Волынской резни
close
Wikimedia Commons

В МИД Украины осудили Польшу за решение сделать государственным 11 июля — День памяти о поляках-жертвах геноцида, осуществленного ОУН и УПА (организация запрещена в России) во времена Второй Польской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает решение Сейма Республики Польша <...> как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей», — написали в соцсетях ведомства.

Кроме того, в украинском министерстве рекомендовали польскому руководству «воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях».

5 июня Сейм Польши установил государственный статус Дню памяти о жертвах Волынской резни. Авторами инициативы стали члены Польской крестьянской партии, решение было принято практически единогласно — лишь один депутат из 436 присутствовавших воздержался.

До этого в польском cеле Монастеж неизвестные поменяли надпись на плите на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Ранее экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами