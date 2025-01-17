Экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков

Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет решать вопросы Волынской резни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет. Об этом заявил газете Rzeczpospolita бывший польский премьер Лешек Миллер.

«Во-первых, Украина на самом деле не хочет эксгумации, не говоря уже о решении проблемы бандеровщины. А во-вторых, неизвестно, чего она хочет. Однако Украина относится к полякам с чувством неуважения», — заявил экс-премьер.

Комментируя состоявшийся на неделе визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, Миллер назвал его пустым, отметив, что «неизвестно, зачем он приехал».

По мнению бывшего главы польского правительства, «цель Украины — поставить знак равенства и использовать симметрию». Однако, утверждает Миллер, «Польшa ни в коем случае не должна на это соглашаться».

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза и НАТО. Политик указал, что это будет актуально до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Ранее Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО.